Martedì 26 settembre, alle ore 14.30, presso la sala Bini Confcommercio Ravenna (Via Oriani 14 – Ravenna), Fimaa Confcommercio della provincia di Ravenna organizza il seminario formativo per gli agenti immobiliari dal titolo ‘Acquisizione: Manuale d’uso’. L’evento avrà al centro l’insieme delle buone pratiche necessarie per l’acquisizione di un immobile. Interverrà Emanuele Vallone, consulente immobiliare e patrimoniale, che collabora con Fimaa.

Un momento di aggiornamento e crescita professionale che rientra nella strategia della Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari. Tra gli argomenti che verranno trattati:

Acquisizione: 11 strategie per ottenere il miglior incarico di vendita;

Metodo e procedure: come ottimizzare il processo di acquisizione e di vendita;

Marketing & Comunicazione: realizza la tua strategia vincente;

Story Doing: case history, errori, successi.

A seguire aperitivo di networking offerto da UnoEnergy.

Si prega di confermare la propria prenotazione alla mail: ravenna@confcommercio.it Per info 0544.515718