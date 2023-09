Brisighella, uno dei comuni “Bandiera Arancione” del Touring Club Italiano, si prepara ad accogliere calorosamente gli appassionati di camperismo e amanti del plein air per la quindicesima edizione della Festa Nazionale del Plein Air.

Venerdì 29 è previsto già nel pomeriggio l’arrivo dei primi avventori presso l’area Camper in Piazza Donatori di Sangue/Parco Tombarona, che a partire dalle 18.00 potranno immergersi nell’atmosfera unica della Festa del Patrono San Michele Arcangelo, che prende vita nel centro storico di Brisighella. La serata inizia con intrattenimenti dalle associazioni sportive locali alle 18:00, seguita da una Santa Messa nel Teatro Giardino alle 19:00 e l’apertura dello Stand Gastronomico. Dalle 20:00 si esibiranno artisti e musicisti locali seguiti da djset fino a tarda serata. L’ingresso è a offerta libera.

Il programma di sabato mattina inizia alle 11:30 con un aperitivo presso il negozio della CAB (Cooperativa Agricola Brisighellese, Via Porta Gabolo 8), dove sarà presente anche l’Amministrazione Comunale a dare il proprio benvenuto. Alle 15:00, il ritrovo è presso la Pro Loco di Brisighella per una visita guidata gratuita alla suggestiva Rocca seguita da una passeggiata tra il borgo medievale e la Via degli Asini. La serata prevede la possibilità di trascorrere del tempo libero a Faenza, a pochi chilometri da Brisighella, per assistere alla Gara delle Bandiere con i cinque rioni della città in Piazza del Popolo.

Nella giornata di domenica 1° ottobre, i visitatori avranno la possibilità di visitare gratuitamente il Museo Ugonia oppure partecipare all’evento “Arkana”, kermesse magico-esoterica, presso il parco dell’Osservanza (Via Masironi, 8), dalle 10:00 alle 21:00. Sempre domenica, a pochi chilometri da Brisighella, nella frazione di San Cassiano, si tiene la tradizionale Sagra della Polenta, per chi desidera assaporare anche la tradizione culinaria locale.