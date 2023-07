Figliuolo torna in Romagna: “Copriremo le spese sostenute dai Comuni”

La struttura commissariale coprirà le spese sostenute e che sosterranno i Comuni per i lavori di somma urgenza e di messa in sicurezza del territorio da realizzare entro l’autunno. Lo ha assicurato il commissario per la ricostruzione dopo l’alluvione Francesco Paolo Figliuolo, tornato in Romagna, a Forlì, dopo aver visitato la settimana scorsa il territorio di Ravenna.

Sono soprattutto i Comuni più piccoli quelli oggi in difficoltà per far fronte alle spese causate dalla distruzione che si sono portate dietro l’acqua e, in collina e in montagna, le frane. Anche però realtà come quelle di Faenza si stanno trovando in enorme difficoltà in questi giorni, tant’è che diverse aziende che hanno operato sui fiumi, lo hanno fatto a credito. Chi non ha potuto concedere questa possibilità, ha dovuto interrompere i lavori. In provincia di Forlì-Cesena è avvenuto in più zone.