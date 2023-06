“Sono alcuni giorni che la discarica temporanea che a Mezzano ha raccolto i rifiuti prodotti a seguito dell’alluvione, sta provocando alcuni disagi.

A partire dagli odori sempre più forti, anche a seguito delle temperature elevate e gli insetti la cui quantità crea dei veri e propri disagi, oggi, forse a seguito delle alte temperature, si è sviluppato un incendio”. A raccontarlo è Alberto Ferrero, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia. L’incendio ha chiamato al lavoro i Vigili del Fuoco di tutta la provincia di Ravenna e rinforzi anche da Bologna. In arrivo anche la grande autocisterna da 25 mila litri. Non è chiaro cos’abbia innescato le fiamme.

“Le lingue di fuoco alte parecchi metri e la colonna di fumo nera, visibile a chilometri di distanza, impongono che nel più breve tempo possibile si proceda a rimuovere la mole di rifiuti.

Siamo consapevoli che la quantità di rifiuti è realmente ingente, tuttavia, anche a seguito di quanto avvenuto oggi, nel più breve tempo possibile è necessario procedere ad uno suo smaltimento. Non si può rischiare che, a seguito delle alte temperature, si sviluppino ancora incendi i cui fumi possano intossicare chi abita nelle vicinanze”.

Più critica e netta la richiesta di La Pigna: “Il Sindaco Michele de Pascale rassegni immediatamente le dimissioni per le sue responsabilità relativamente all’incendio sviluppatosi a Mezzano presso la discarica dei rifiuti provenienti dalle zone alluvionate”.

La capogruppo Veronica Verlicchi spiega che: “Al Sindaco de Pascale, in qualità anche di autorità sanitaria locale avevo mandato proprio ieri, una diffida nella quale facevo presente la grave situazione generata dalla presenza di miasmi insopportabili, presenza e proliferazione di topi, mosche e animali dannosi oltre che paventare l’elevato rischio di incendio date le alte temperature peraltro già ampiamente preannunciate nei giorni scorsi.

Nella diffida ho intimato al Sindaco de Pascale di effettuare controlli per il rischio della salute dei cittadini e a provvedere ad emanare un’ordinanza per lo sgombero dei rifiuti.

È davvero inaccettabile e vergognoso che il Sindaco de Pascale abbia ignorato la diffida del gruppo consiliare La Pigna.

L’ennesima dimostrazione della sua totale indifferenza verso i Ravennati per la quale farebbe bene a dimettersi e a scusarsi”