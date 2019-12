Festa di Natale per La BCC fra musica, divertimento e impegno sociale

Festa degli auguri anche quest’anno per La BCC ravennate, forlivese e imolese al Teatro Fabbri di Forlì, una festa entrata nella tradizione del credito cooperativo, importata dalla filiale di Forlì che ogni anno, in occasione dell’appuntamento natalizio, porta in scena il concorso canoro “Giovani Note” ideato per gli studenti delle scuole di musica del territorio. Accanto alla musica e al tradizionale bilancio sulle diverse attività della banca, risate e divertimento con Vito, ospite d’onore per questo 2019