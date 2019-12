Giovedì 12 dicembre la Sezione informatori della Polizia locale si trasferirà in via Magazzini Anteriori n. 57. In ragione del trasloco la ricezione al pubblico, compresa quella telefonica, di sabato 14 dicembre sarà sospesa e riprenderà regolarmente dal 18 dicembre con il consueto orario: mercoledì e sabato dalle 8 alle 12. Il servizio risponde al pubblico il sabato dalle 9 alle 11 al numero 0544 482988. Per le persone con disabilità l’accesso sarà da via D’Alaggio n. 3.