Nell’ambito delle progettualità europee legate al programma Erasmus+, a febbraio dello scorso anno due elaborati, promossi da alcune operatrici locali e realizzati in collaborazione con l’associazione PiGreco-SEMI e l’ITS Oriani di Faenza, sono stati finanziati. Il primo progetto che ha ottenuto il via libera è ‘How i met your Europe’ nato per la promozione delle opportunità che l’Unione europea offre ai giovani; il secondo progetto finanziato è ‘SICURENZA’ per la creazione di un’apposita App o piattaforma internet per migliorare la percezione del livello di sicurezza a Faenza. I due progetti prevedono una serie di azioni, tra le quali diversi incontri con i rappresentanti delle istituzioni locali.

Nel dettaglio il progetto How I met your Europe si rivolge principalmente ai giovani faentini e nasce con l’intento di diffondere nell’area faentina le diverse possibilità che l’Unione Europea riserva ai giovani e di cui tutti possono beneficiare a prescindere dal contesto sociale, culturale ed economico da cui provengono. Il progetto diventerà uno strumento per consentire ai ragazzi di impegnarsi nella partecipazione alla società civile, aumentando allo stesso tempo la consapevolezza dei valori comuni che muovono l’Unione europea. Le attività si concretizzeranno nella realizzazione di una campagna promozionale, online e in presenza, e la promozione di opportunità all’interno delle associazioni che interagiscono con i giovani con meno opportunità e non inseriti in percorsi di istruzione e di formazione dopo incontri formativi con i gruppi di lavoro, due volte al mese, un viaggio nella sede del Parlamento europeo e un momento conclusivo. SICURENZA nasce invece nasce dalla volontà degli studenti della 5A SIA dell’ITS Oriani e mira ad aumentare il livello di benessere dei cittadini offrendo loro uno strumento utile per la loro vita quotidiana. Quello a cui cercano di puntare i partecipanti del progetto è rendere più sicura la città di Faenza, esigenza questa nata dalla percezione del gruppo di partecipanti, e da come si sentono nel vivere questa realtà territoriale. Altro obiettivo è quello della promozione di un atteggiamento di partecipazione attiva giovanile nel territorio faentino attraverso diversi incontri con i politici faentini.

Nelle scorse settimane gli studenti delle due classi dell’Oriani, accompagnati dai responsabili dei progetti, Danai Nakou, Samantha Alberti e Sofia Oriani hanno incontrato gli assessori Davide Agresti, Martina Laghi, il presidente del Consiglio comunale Niccolò Bosi e Andrea Piazza, responsabile del Servizio Affari istituzionali del Comune di Faenza. L’ultimo incontro tra gli studenti e le istituzioni si è tenuto nella giornata di lunedì 15 gennaio, nella Sala Bigari della Residenza Municipale durante la quale gli studenti hanno portato al primo cittadino una serie di domande legate al tema giovanile e della sicurezza sui quali sono incentrate le due progettualità.