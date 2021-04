Faenza si prepara alle riaperture: cambierà il volto del centro per aiutare chi è stato danneggiato dalla pandemia

Faenza si prepara al ritorno in “zona gialla” o comunque al calendario di aperture previste dal governo nelle prossime settimane. L’andamento dei contagi oggi infatti consentirebbe al nostro territorio un ulteriore allentamento delle norme di contenimento dei contagi. Stando agli attuali parametri, però, il governo prenderà le proprie decisioni in base ai dati regionali. In vista comunque delle riaperture delle attività, il Comune di Faenza, tutti i Comuni d’Italia, stanno studiando nuove norme per sostenere le realtà danneggiate dalla pandemia, a cominciare dal settore della ristorazione, al quale sarà consentita l’occupazione di suolo pubblico per poter ospitare i clienti all’aperto. Con le riaperture tornerà a cambiare il volto del centro storico faentino, come ha annunciato il sindaco Massimo Isola in una diretta streaming lunedì sera.