In occasione delle manifestazioni legate al Palio vengono disposte diverse modifiche alla viabilità ordinaria.

Dall’1 al 26 giugno, dalle 17.30 alle 24, nel parcheggio di via Bondiolo, nei pressi della sede del Rione Giallo, in tutta la corsia lato Bologna e nei relativi box di sosta da 70 metri in direzione Firenze rispetto l’accesso del civico 59 fino all’intersezione con via Ceonia verrà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. In via Ceonia, dall’incrocio di via Bondiolo con via Minardi, sarà istituito un senso unico di marcia con direzione Firenze – Ravenna.

Nel tratto di via Campidori, tra il civico 24 e via Naviglio, presso la sede del Rione Rosso, divieto di sosta con rimozione forzata per nelle giornate dell’11 giugno dalle 14 alle 24, del 25 giugno, dalle 16 alle 24 e il giorno 26 giugno dalle 12 alle 23. Nello stesso tratto, divieto di transito l’11 giugno dalle 18 alle 19, il 25 dalle 16 alle 24 e il 26, dalle 17 alle 18. In questi momenti di chiusura del tratto di via Campidori, i veicoli provenienti da viale Baccarini dovranno svoltare a sinistra in via San Giovanni Battista; doppio senso di circolazione nel tratto di via Campidori tra il civico 24 e l’intersezione con via San Giovanni Battista.

In piazza Frà Saba, nei pressi della sede rionale di Borgo Durbecco, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli esclusi velocipedi, ciclomotori e motocicli in queste date: domenica 5 giugno, dalle 14 alla mezzanotte; da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, dalle 18 alla mezzanotte; sabato 11 giugno dalle 14 alle alla mezzanotte; da domenica 12 a venerdì 17 giugno, dalle 18 alla mezzanotte; domenica 19, dalle 14 alla mezzanotte; da lunedì 20 a venerdì 24 giugno, dalle 00.00 alle 24; domenica 26 giugno dalle 14 alle 24.