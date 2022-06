Prosegue la bella estate del Mercato Contadino di Campagna Amica con la rassegna “A s avdèn ogni tant?!!?”, i venerdì all’insegna del cibo giusto per grandi e piccoli nella piazzetta dei Carabinieri (via Bovini angolo via Canalazzo, Ravenna).

Venerdì 3 giugno, dalle 18.30 alle 20, agri-laboratorio gratuito ‘La macedonia dei colori’ per bimbi dai 3 ai 12 anni (prenotabile sul portale www.kidlights.it) e aperitivi contadini all’insegna del cibo a metro zero e di stagione.

Ogni venerdì, a due passi dal centro città, una colorata arena di balle di paglia accoglie i bambini curiosi per accompagnarli alla scoperta della campagna, dei suoi prodotti alimentari, dei suoi valori e delle sue emozioni.

L’agri-lab di questo venerdì, 3 giugno, consentirà ai bimbi di sperimentare i colori caldi e freddi, i contrasti e le armonie dei colori naturali attraverso i prodotti agricoli di stagione.

Il laboratorio rientra nel progetto “Ravenna, Comunità del cibo giusto e consapevole” promosso da Coldiretti Ravenna e Campagna Amica.

Durante il laboratorio, i genitori potranno rilassarsi con l’aperitivo di Campagna Amica: gustoso e rispettoso dell’ambiente!

Per l’aperitivo gradita la prenotazione al numero WhatsApp 353 4176457.

Si ricorda che come ogni venerdì il Mercato è aperto fin dalle 14.30 per consentire a tutti i cittadini-consumatori di fare in tranquillità una spesa buona, sana e locale.