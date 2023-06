Per lavori di manutenzione alla rete del gas lungo via Firenze, tra via Costa e il civico 107 (nei pressi della chiesa di San Girolamo), con inizio lavori da lunedì 26 giugno, sono previste alcune modifiche alla viabilità. In tratti di circa 90 metri per giornata, variabili secondo l’evoluzione dei lavori, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato attraverso l’impiego di movieri o di impianti semaforici di cantiere. Il termine dei lavori è fissato per l’11 agosto.