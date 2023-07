Per lavori programmati sulla rete gas sono previste modifiche alla viabilità nel comune di Faenza in via Firenze:

dal 22 luglio verrà ripristinato il transito veicolare nel tratto compreso tra l’intersezione con via Orto Bertoni e l’intersezione con via Costa;

da giovedì 20 luglio alle 19 del giorno 2 agosto viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli a motore nel tratto compreso tra l’intersezione con via Orto Bertoni e il civico 107; i veicoli diretti/provenienti dalla zona Orto Bertoni potranno raggiungere la zona percorrendo il tratto di via Firenze lato Faenza centro ovvero compreso tra l’intersezione con via Bertoni e viale Marconi

dal giorno 31 luglio al giorno 4 agosto, dalle ore 7 alle ore 18, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sturzo e l’intersezione con via da Maiano, a seconda della zona interessata dai lavori saranno previsti tratti con circolazione a senso unico alternato regolato da semaforo a da movieri.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori: garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo il tratto oggetto dei lavori, collocare tutta la segnaletica occorrente, compresa la cartellonistica informativa anche nelle intersezioni limitrofe al tratto interdetto alla circolazione, indicare a residenti o frontisti il percorso utile per raggiungere la destinazione.