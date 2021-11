– via Errano in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza – Brisighella dalle ore 22.00 alle ore 07.00 dal giorno 02/12/2021 al giorno 05/12/2021;

– via Portisano in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza – Brisighella dalle ore 21.00 del 13/12/2021 alle ore 07.00 del giorno 14/12/2021, dalle ore 21.00 del giorno 14/12/21 alle ore 21.00 del giorno 16/12/2021;

– via Oberdan in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza – Brisighella dalle ore 21.00 alle ore 07.00 dal giorno 14/12/2021 al giorno 17/12/2021

– via Dal Pozzo e via Cittadini in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza – Brisighella dalle ore 21.00 alle ore 07.00 dal giorno 16/12/2021 al giorno 19/12/2021

Si comunica che per lavori ai passaggi a livello sulla linea Faenza-Brisighella, nel Comune di Faenza è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni in: