Lunedì 10, alle 18, presso l’auditorium del Liceo Classico di Faenza, in via Santa Maria dell’Angelo 1, lo scrittore Eraldo Affinati, fondatore delle scuole gratuite di italiano per stranieri Penny Wirton, incontrerà volontari, studenti e gli aspiranti insegnanti del gruppo ‘La scuola parlante’ della sezione manfreda della Penny Wirton.

L’incontro, gratuito e aperto alla cittadinanza, sarà l’occasione per ascoltare le testimonianze dei migranti che frequentano la scuola e dei liceali che hanno insegnato la lingua italiana scegliendo questa esperienza quale attività di PCTO, quella che una volta veniva chiamata ‘Alternanza scuola-lavoro’.

A Faenza l’esperienza della ‘Penny Wirton’ è operativa da gennaio 2017 ed è ospitata nei locali messi a disposizione dall’Asp della Romagna Faentina, nei locali di via Fornarina 12. Sin dalla sua costituzione ha aiutato centinaia di persone, provenienti da ogni parte del mondo, ad avvicinarsi alla lingua italiana. Allo stesso tempo studentesse e studenti faentini hanno avuto l’occasione di utilizzare le lingue straniere studiate a scuola in un contesto concreto ed extra-didattico sollecitando inoltre l’esperienza diretta di una cittadinanza attiva e consapevole relativamente al fenomeno migratorio, fornendo loro la possibilità di avere il giusto punto di osservazione su questo tema contro pregiudizi e false credenze preconcette.