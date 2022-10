“Le Piccole e medie imprese della provincia di Ravenna hanno a disposizione una nuova opportunità di accesso al credito, grazie a un accordo fra la Regione e la Cassa depositi e prestiti. Il finanziamento potrà avvenire grazie all’emissione di ‘basket bond’, che permetteranno di accedere al mercato dei capitali a quelle aziende che per dimensione fanno fatica fanno fatica ad attrarre investimenti”.

Il consigliere Pd alla Regione Emilia-Romagna Gianni Bessi spiega l’importante novità sul fronte del finanziamento alle imprese di minori dimensioni, che costituiscono la base portante dell’economia territoriale.

“I basket bond, che sono stati recentemente presentati dagli assessori regionali allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla e al Bilancio, Paolo Calvano, sono strumenti di finanziamento parallelo al sistema bancario. A breve la Regione selezionerà il soggetto a cui spetterà il compito di organizzare la cartolarizzazione e mettere in relazione i soggetti finanziari coinvolti per assicurare il collocamento delle obbligazioni generate da questa operazione. Inoltre – conclude Bessi – selezionerà le imprese emittenti e costituirà una ‘società veicolo’ cui spetterà il compito di acquisire il portafoglio crediti e quindi emettere titoli obbligazionari per reperire la liquidità resa disponibile da Cassa depositi e prestiti”.