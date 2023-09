In occasione della Festa d’Autunno in programma dal 21 al 25 settembre nella frazione di Pieve Cesato del comune di Faenza sono state adottate alcune modifiche alla viabilità:

in via Accarisi, dal civico 70 al civico 108, divieto di transito (eccetto per i mezzi di soccorso ed emergenza, veicoli in uso a frontisti del tratto indicato o diretti al parcheggio situato sul lato opposto del civico 106) secondo il seguente calendario