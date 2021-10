Telefoni muti e internet a singhiozzo. Anche diverse zone di Ravenna sono state interessate dai problemi riscontrati a livello nazionale dagli utenti abbonati a Tim. A Ravenna i problemi maggiori sono iniziati intorno alle 13, quando i servizi hanno cominciato a non funzionare, ma già le prime segnalazioni sono arrivate durante la mattinata. I disagi principali sono ovviamente a carico delle aziende e delle diverse realtà economiche. Segnalazioni sono arrivate anche dal resto del territorio provinciale.

Si tratta di un problema diffuso che ha colpito diverse città italiane. Insieme al ravennate, la zona più colpita in Emilia-Romagna è Bologna. Problemi però si stanno verificando in molte altre importanti città italiane: Milano, Torino, Venezia, Perugia, Roma, Bari, Taranto, Palermo e Catania.

Si spera che i disservizi possano terminare entro 24 ore.