Nella cornice dello storico Sferisterio di Faenza, gestito dal Circolo Macrelli, domenica mattina, grazie alla generosa donazione del Rotary Club Faenza, è stato inaugurato il nuovo Campo Street Basket.

Il progetto, ideato per promuovere lo sport e l’inclusione sociale, è stato accolto con grande entusiasmo dalla comunità locale. Il Campo Street Basket rappresenta infatti non solo uno spazio dedicato al gioco e all’attività fisica, ma anche un punto di incontro per tanti appassionati della pallacanestro amatoriale. L’area inaugurata domenica era andata completamente distrutta dopo l’alluvione del 16 maggio e il suo recupero rappresenta quindi anche un tangibile impegno per lo sviluppo sociale.

La cerimonia di inaugurazione è stata caratterizzata da un’atmosfera festosa, con tanti che non hanno voluto mancare all’appuntamento. Giuseppe Gaiba, in rappresentanza del Rotary Club Faenza, ha espresso grande soddisfazione nell’aver contribuito alla realizzazione di strutture volte alla promozione della salute e il benessere della comunità.

Il Rotary Club Faenza si conferma un pilastro fondamentale per lo sviluppo della comunità, dimostrando il proprio impegno nell’investire in iniziative che migliorano la qualità della vita per tutti. La donazione per il Campo Street Basket sottolinea la volontà del Rotary Club Faenza di farsi motore positivo per il cambiamento, ispirando altre organizzazioni e soggetti a seguire il loro esempio.

Con il ripristino del Campo Street Basket, Faenza e i suoi volontari si riappropriano dunque dello spazio dedicato al benessere e all’inclusione, evidenziando l’importanza della collaborazione tra il settore privato, le organizzazioni di beneficenza e la comunità locale.

Al momento di domenica oltre ai rappresentanti del Rotary hanno preso parte anche il presidente del Faenza Basket Project, Mario Fermi, le cestiste della squadra di A1 Francesca Grande e Ilaria Gori e l’assessore del Comune di Faenza, con delega allo Sport, Martina Laghi che hanno presenziato al minitorneo giovanile organizzato per l’occasione.