Continuano i trattamenti di disinfestazione straordinaria nelle porzioni di territorio della città oggetto di allagamento delle alluvioni dopo il monitoraggio eseguito seguendo le linee guida delle indicazioni tecniche integrative al piano regionale arbovirosi, definite e condivise con il coordinamento regionale del Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica.

Nei prossimi giorni è stata predisposta la disinfestazione attraverso un trattamento adulticida in alcune porzioni della città per limitare il numero di zanzare adulte.

Gli interventi in area pubblica e nelle zone verdi private confinanti con la pubblica via inizieranno dalle ore 23 di lunedì 26 fino alle ore 6 di martedì 27 giugno in due zone di Faenza. Il primo nella porzione di città compresa tra piazza Sercognani, viale delle Ceramiche, via Fratelli Bandiera, via Della Valle e via del Cavalcavia (zona Borgotto) e, un secondo nel quartiere San Rocco, tra via del Cavalcavia, via Ravegnana, via Vivaldi, la linea ferroviaria, via San Giovanni in Formellino e l’argine del Lamone.

Nel corso dei trattamenti è necessario prendere alcune misure precauzionali: persone e animali non devono venire a contatto direttamente con l’insetticida durante il trattamento; è quindi necessario chiudere porte e finestre, rimuovere la biancheria eventualmente stesa all’esterno, coprire o lavare (dopo il trattamento) arredi da giardino e coprire laghetti, vasche o fontane che ospitano pesci, anfibi o tartarughe. È inoltre sempre consigliato rientrare nelle aree oggetto dopo almeno 48 ore dall’avvenuto trattamento ed evitare il consumo di frutta e verdura, esposta durante l’irrorazione del prodotto, dopo almeno tre giorni e solo dopo che sia stata lavata accuratamente prima del consumo.

L’intervento sarà svolto dalla ditta Sireb di Modena e avverrà dalla pubblica via.