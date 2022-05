Nella giornata di martedì 31 maggio, dalle 7 alle 18, verranno eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria in via Formellino nel tratto che dalla Chiesa porta all’intersezione con via San Giovanni da Formellino. La strada sarà chiusa al traffico ad eccezione dei residenti e per i mezzi di soccorso. In caso di maltempo potrebbero essere modificate le date di esecuzione lavori.