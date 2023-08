Per Nicola Manaresi è stato di una sola stagione il distacco dai colori del Faenza calcio. La società manfreda ha infatti scelto un innesto di esperienza per completare il reparto arretrato.

Difensore centrale di grande personalità, che può fare anche il centrocampista per le sue capacità tecniche e di gioco, Manaresi torna quindi a indossare la maglia biancoazzurra dopo una annata allo Sparta Castel Bolognese.

“Alla chiamata biancoazzurra è difficile dire no. –dichiara il 37enne Nicola Manaresi – Ho accolto con entusiasmo la proposta perché questa è la mia città, e se serve per dare una mano, mi sento ancora più responsabilizzato. Che dire, torno con la consapevolezza che può essere l’ultima o anche la penultima “moneta” da spendere, ma con grande motivazione perché la maglia della mia città mi muove sempre qualcosa dentro”.

Quali gli obbiettivi che si pone?

“Competere per le prime posizioni in una squadra che è un gruppo equilibrato. Voglio essere di aiuto per i giocatori di esperienza a inserirsi velocemente in un ambiente che ben conosco, oltre a provare a essere un esempio per i più giovani, ruolo che credo di saper fare e mi piace molto”.

Per Nicola Manaresi sarà questa la settima stagione al Faenza, dopo i due periodi precedenti (dal 2008 al 2011 e dal 2019 al 2022) tra Eccellenza e Promozione con i mister Maurizio Giordani, Stefano Evangelisti, Alessandro Moregola e Nevio Valdifiori.

Nella sua lunga carriera ha vestito anche le maglie di Russi, Conselice, Classe, Alfonsine, Cotignola.

In attesa di avere a disposizione anche Manaresi, il Faenza Calcio sarà impegnato mercoledì 23 agosto in un triangolare con Ravenna e Reno, compagini di categoria superiore, serie D ed Eccellenza.