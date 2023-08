Oggi, alle ore 20,30, il nuovo Romagna di coach Miguel Moriana disputerà il primo test match casalingo, davanti al proprio pubblico, alla palestra di via Moro a Mordano.

Gli arancioblu affronteranno i marchigiani del Cingoli, storici rivali di tante battaglie, di cui alcune indimenticabili per pathos ed equilibrio nella stagione della promozione romagnola in A1 due stagioni orsono.

Nella stagione che sta per iniziare, la squadra di coach Sergio Palazzi (che ha alle spalle una bella esperienza alla Pallamano Romagna) affronterà la serie A Gold dopo due stagioni al piano di sotto.

Da segnalare la presenza in rosa dell’altro ex romagnolo Emanuele D’Angelo, ormai alla terza stagione nelle Marche, del gruppo confermato di ragazzi (più o meno giovani) nati e cresciuti a Cingoli come capitan Strappini, Mangoni, Latini, Jaziri, Ciattaglia, Rossetti, Tapuc, Gigli, Santamarianova, Compagnucci e Bordoni.

Ma la firma più importante è assolutamente quella del terzino italo-argentino Piero D’Benedetto, classe 1996, proveniente dalla stagione a Rubiera conclusa con la salvezza ai playout.

Rientra a Cingoli anche il portiere Albanesi dopo l’esperienza biennale al Campus Italia. Confermati anche gli stranieri Somogyi, Codina Vivanco e Mihail.

Si invitano i tifosi sugli spalti a seguire il primo test match casalingo.

Le parole di coach Moriana sul torneo del weekend scorso:

“Nel torneo di Rubiera siamo passati da “meno a più”, quindi credo che, a poco a poco, creeremo automatismi che al momento non abbiamo, ovviamente.

Stiamo iniziando e le amichevoli pre-stagionali sono fatte proprio per questo.

Sono contento del lavoro che stanno facendo i giocatori durante gli allenamenti in palestra.

Le note negative sono gli infortuni di Soglia e Fioretti che, al momento, sono in attesa di valutazione medica: spero che possano tornare presto ad allenarsi di nuovo in gruppo”.