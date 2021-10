Il down mondiale di Facebook, non ci ha fermato, grazie allo streaming sul nostro canale You-Tube siamo riusciti a fornire ai nostri lettori la diretta dello scrutinio dalla sede comunale per 5 ore fino alla proclamazione del rieletto sindaco Michele de Pascale. Ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti nel lungo pomeriggio fino alle 21.00 ed hanno dialogato con i nostri conduttori Maurizio Marchesi e Chiara Magrini, ringraziamo le migliaia di persone che ci hanno sostenuto. Per chi volesse rivedere e risentire le interviste vi rimandiamo alla nostra pagina di You-Tube link diretto.

Un doveroso ringraziamento ai nostri tecnici.