Il sindaco Giovanni Malpezzi, dopo la notizia che i pazienti positivi a Coronavirus sono saliti a 4, ha scritto un appello ai propri concittadini sul suo profilo Facebook, sottolineando ancora una volta l’importanza di stare a casa:

“STATE A CASA

STATE A CASA

STATE A CASA

Vi prego, solo coloro che hanno esigenze o obblighi di lavoro, necessità di cure proprie o di famigliari, o gli altri motivi di necessità chiariti dal Governo, escano di casa.

Ieri sera i casi di POSITIVITÀ al Covid-19 a Faenza sono saliti a QUATTRO.

Più si va in giro e più si diffonde il contagio.

L’attività motoria all’aria aperta è consentita, ma NON FATELA IN PARCHI o PERCORSI AFFOLLATI DI GENTE. Sennò vi esponete a rischi.

SIATE RIGOROSI. PENSATE AGLI ANZIANI CHE CONOSCETE (sono quelli che rischiano di più se si ammalano).

Offritevi per portare loro la spesa o altri servizi essenziali.

STIAMO UNITI. PASSERÀ”