“Facciamo il cartone animato” è il titolo del laboratorio gratuito per ragazzi dai 10 anni in su, dedicato a chi abbia voglia di sperimentare e impegnarsi a realizzare un cortometraggio animato con la tecnica dello stop motion a partire dal testo della fiaba “Il fiore turchino”.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Russi in collaborazione con l’associazione La Grama, si svolgerà a San Pancrazio presso il Museo della Vita Contadina in via XVII novembre 2/a, l’8, 11, 12, e 13 settembre 2023, dalle ore 9 alle ore 12, a cura di Gianni Zauli e con la partecipazione delle “Faville” per la lettura della fiaba.

La prenotazione al laboratorio è obbligatoria (massimo 12 iscritti) e prevede la partecipazione a tutti gli incontri: tel. 0544 587648 (dal lunedì al venerdì ore 9-13; martedì e giovedì 15-18).

Il video d’animazione sarà poi presentato al pubblico, in occasione dell’ormai tradizionale appuntamento con la “Fiaba itinerante”, che quest’anno si svolgerà a San Pancrazio il 7 ottobre al parco Silvestroni (o all’interno della Scuola in caso di maltempo).

«Con questa e altre attività realizzate in questi anni anche grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna – spiega la Vice Sindaca e Assessora alla Cultura, Anna Grazia Bagnoli – prosegue il nostro impegno a custodire e promuovere la narrativa popolare e l’immaginario collettivo tradizionale delle favole, per restituire intatta alla nostra comunità la sua identità e le sue radici culturali più profonde. Questo è sempre stato e resta uno degli obiettivi del nostro mandato. In questa ottica si inserisce anche il progetto di ristampa, a trent’anni dall’uscita del primo volume, della raccolta “Fiabe in Romagna”, da cui è tratto anche “Il fiore turchino”. In autunno è infatti prevista l’uscita dei primi due dei cinque volumi che racchiudono i 133 testi, raccolti da Ermanno Silvestroni nel periodo 1920-40 a San Pancrazio nei “trebbi” serali nelle stalle contadine e nelle osterie dove i favolari intrattenevano gli ascoltatori. Tale prezioso patrimonio è stato poi pubblicato tra il 1993 e il 1999, a cura di Eraldo Baldini e Andrea Foschi, ma le copie risultano ormai da tempo esaurite. Da qui la scelta di procedere con la ristampa per ora dei primi due manuali, a cui speriamo di dare seguito in futuro per arrivare alla ristampa completa di tutti i testi».