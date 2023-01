Venerdì 27 gennaio, alle 20,45, nella sala Tamerice, in via Vittorio Veneto 21, a Castiglione, si terrà la presentazione del libro “I Vicini Scomodi – Storia di un ebreo di provincia e dei suoi tre figli negli anni del fascismo” di Roberto Matatia, promossa dall’assessorato al Decentramento, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Intercomunale Ravenna – Cervia.

“È l’estate del 1938. Nissim è un ebreo greco, da pochi anni trasferitosi in Italia. Le sue capacità gli hanno permesso di raggiungere la tranquillità economica. L’apice del suo successo è una casa di mattoni rossi che sorge nella via più elegante di Riccione, di fronte alla spiaggia e, soprattutto, a pochi metri dalla villa dell’uomo più potente dell’epoca: il Duce. Una posizione ambita e invidiata da uomini di potere, fossero gerarchi o industriali. Mentre l’estate prosegue fra feste, ricevimenti, vita di spiaggia, l’atmosfera, per gli ebrei, comincia a farsi pesante. Una vicinanza così evidente di una famiglia di ebrei alla residenza di Mussolini è decisamente inopportuna. Così, sempre più insistenti iniziano le pressioni degli sgherri del regime sul povero Nissim affinché venda la villa. Nissim resiste disperatamente, finché le leggi razziali non cadono come una mannaia anche su di lui…”

L’autore incontrerà giovedì 2 febbraio anche gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Zignani”.

Roberto Matatia, imprenditore, laureato in giurisprudenza, è nato a Faenza nel 1956. Cresciuto nel ricordo dei martiri della sua famiglia, ha raccolto nel tempo documenti, testimonianze e ricordi che hanno fatto da supporto al libro.

La cittadinanza è invitata a partecipare