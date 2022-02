Renato Esposito, vice Capogruppo Fratelli d’Italia nel Consiglio Comune di Ravenna, interroga il Sindaco e la giunta sulla questione degli autovelox installati in città.

Ecco cosa chiede il consigliere Esposito:

“PREMESSO che con sempre maggior frequenza si tende a installare nuovi AUTOVELOX sul territorio comunale, senza una effettiva necessità di tutela della pubblica incolumità, ma solo per far cassa a spese delle tasche dei cittadini;

CONSIDERATO che gli introiti derivanti da questi dispositivi ed in generale, dalle multe per violazione al codice della strada, dovrebbero in parte ritornare alla nostra Comunità sotto forma di manutenzione stradale, cartellonistica e altro, ma che così non è

si CHIEDE al SINDACO ed alla GIUNTA di conoscere

1. il numero degli AUTOVELOX installati sull’intero territorio comunale e la loro dislocazione;

2. il costo totale sostenuto dalle casse comunali, e quindi dalla comunità ravennate, per il loro acquisto e la loro manutenzione;

3. se l’introito relativo a multe e ammende per violazioni stradali rispetti quanto stabilito dall’articolo 208 Codice della Strada.”