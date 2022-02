Villa Orestina, presentato il progetto di restauro. Sarà un polo didattico e formativo dedicato al verde | VIDEO

Villa Orestina diventerà un polo didattico dedicato al verde aperto a tutta la cittadinanza. Presentato il progetto di restauro dell’antica villa di Castel Raniero. Quasi 344 mila euro per l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina da un bando del Gal – L’Altra Romagna nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna. I lavori dovrebbero iniziare in estate e renderanno maggiormente fruibili, anche alle persone con disabilità, gli spazi dove verranno realizzate varie iniziative. Manterranno la loro sede e le loro funzioni a villa Orestina la Fondazione Caldesi e il Centro per l’Educazione alla Sostenibilità. Al termine della ristrutturazione saranno affiancati dal Parco della Vena del Gesso, che inaugurerà un nuovo centro visite, e dal Consorzio Vini di Romagna, per la promozione dei prodotti locali, e verrà organizzata una collaborazione con il Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio. Oltre alla formazione specialistica, le cui offerte verranno ampliate, sarà creato un centro didattico aperto a tutti, per bambini, famiglie e appassionati del verde.