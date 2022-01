Nella giornata di mercoledì, i carabinieri hanno proceduto al recupero di un monopattino il cui furto era stato denunciato giorni prima. Alla guida vi era un italiano titolare di vari pregiudizi di polizia, nei confronti del quale si è proceduti per ricettazione.

L’attività di controllo ha riguardato anche le zone del forese. Infatti, i carabinieri di San Pietro in Vincoli, nel corso degli ordinari controlli effettuati nei confronti dei detentori di armi, hanno deferito un cittadino italiano per omessa denuncia di armi. I militari durante l’ispezione hanno ritrovato nell’abitazione dell’indagato una pistola calibro 22 mai denunciata. All’uomo sono stati ritirate cautelativamente le armi.

Nell’ambito, invece, delle attività poste in essere per contrastare l’abuso di bevande alcoliche, un uomo di 40 anni è stato denunciato per guida sotto l’influenza di alcol. L’uomo è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico 4 volte superiore ai limiti consentiti. I militari della Stazione di San Pietro in Vincoli erano ricorsi all’accertamento poiché intervenuti a seguito di incidente stradale senza feriti avvenuti sulla via Dismano, all’altezza di San Zaccaria. Nei confronti dell’uomo, che dovrà affrontare un processo penale, è scattato anche il sequestro del veicolo e il ritiro della patente.