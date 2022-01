I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, nel corso della settimana hanno denunciato 6 persone.

Particolare attenzione è stata rivolta alle località Pinarella e Tagliata ove, nelle giornate di martedì e giovedì, sono stati svolti mirati servizi straordinari di controllo del territorio.

In particolare il giorno 18 sono stati organizzati controlli alle persone presenti all’interno della Pineta e in alcuni esercizi commerciali meta di alcuni soggetti pregiudicati.

Il giorno 20, invece, l’attenzione è stata rivolta all’occupazione delle vecchie colonie abbandonate.

All’esito delle verifiche un cittadino tunisino, irregolare sul territorio italiano, è stato accompagnato al centro di permanenza temporanea di Gradisca d’Isonzo per essere rimpatriato nel suo paese d’origine.

Una donna italiana e un cittadino marocchino sono stati, invece, deferiti in stato di libertà per occupazione abusiva di immobili. I due sono stati sorpresi all’interno dello stabile di proprietà di un italiano. Nei confronti della donna, destinataria di foglio di via obbligatorio dal comune di Cervia, i carabinieri della Stazione di Cervia stanno procedendo anche per la violazione dell’art. 3 del codice antimafia.

Stessa denuncia è stata comminata nei confronti dello straniero che, giorni fa, dopo essere stato scoperto in un’abitazione estiva, per fuggire si era lanciato da un’altezza di 4 metri, finendo in ospedale. Anche per lui è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura di Ravenna.