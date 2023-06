Esami di maturità e terza media solo orali: non tutte le scuole d’accordo

La cancellazione delle prove scritte per gli esami di terza media e di maturità a causa dell’alluvione ha trovato diversi istituti non favorevoli. Nelle ore scorse il ministro Giuseppe Valditara ha accolto la proposta, arrivata direttamente dalle province colpite dall’alluvione, di semplificare gli esami di Stato per gli studenti. Alcune scuole però avrebbero preferito sostenere l’esame normalmente e riservare un occhio di riguardo ad eventuali studenti colpiti direttamente dagli allagamenti per non vanificare il lavoro dell’ultimo anno scolastico.