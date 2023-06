A seguito degli eventi calamitosi intercorsi a partire dal 2 maggio, su diverse strade pubbliche all’interno del territorio comunale di Brisighella è stata interdetta la circolazione a causa di smottamenti, frane e cedimenti del manto stradale. Ad oggi alcuni tratti stradali sono stati puliti e resi parzialmente transitabili con alcune prescrizioni e limitazioni e, comunque, con tutte le attenzioni e cautele necessarie, mentre altri versano tutt’ora in condizioni di inagibilità. Pertanto, il Comune di Brisighella ha emesso l’ordinanza in firma del 09.06.2023 che elenca le strade parzialmente agibili. Le strade sottoposte a modifiche saranno segnalate in modo chiaro e ben visibile anche in orario notturno indicando, possibilmente, percorsi alternativi.

Eventuali deroghe ai limiti di massa (peso) e di sagoma dovranno essere richieste al Presidio di Brisighella della Polizia Locale e saranno accordate, esclusivamente con scorta tecnica propria, previo parere del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici del Comune di Brisighella.

Via Aurora Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li dopo il sottopasso ferroviario Via Baccagnano Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Via Banicelli Interruzione Frana, cedimento strada STRADA INTERROTTA a km. 0+500 dal bivio con la SP82 Villa Vezzano – Tebano Via Bicocca Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li da km. 0+100 fino a bivio Via Paglia Via Boesimo Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Via Cà dei Belli Limitazioni / Interruzione Frana, cedimento strada DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso. Via Cà Malanca Interruzione Frana, cedimento strada STRADA INTERROTTA per frana dal bivio con via Purocielo fino al termine della strada Via Campiume Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Via Castelnuovo Limitazioni Frana, cedimento strada DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso.

Via Cavina Limitazioni / Interruzione Frana, cedimento strada Limite di 10 Km/h, limite 35 q.li. DIVIETO DI TRANSITO nel tratto compreso tra via Molino Boldrino a km. 1+100 Via Chiesa di Rontana Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Via Cò di Sasso Interruzione Frana, cedimento strada Limite 35 q.li STRADA INTERROTTA a km. 0+500 da bivio Via Monte Mauro Via Corneto Interruzione Frana, cedimento strada STRADA INTERROTTA a km. 0+200 dopo bivio con SP 302 Via Ebola Interruzione Frana, cedimento strada DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso. Via Falfareto Limitazioni Frana, cedimento strada DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso. Via Fontana Moneta Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Via Fornazzano Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Via Ginepri Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li velocità 5 km/h (a passo d’uomo) Via Loiano Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Via Molino Boldrino Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 70 q.li Via Monte Colombo Limitazioni Frana, cedimento strada DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso. Via Monte Mauro Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Via Monte Paolo Limitazioni Frana, cedimento strada DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso. Via Monte Romano Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Via Monte Visano Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Via Paglia Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li

Via Purocielo Limitazioni / Interruzione Frana, cedimento strada Dal bivio con la SP 302 fino a km. 2+400 limite limite 35 q.li STRADA INTERROTTA dopo km. 2+400 Via Rio Chiè Parziale / Limitazioni Cedimento ponte su Rio Sintria Tratto da SP 302 fino a Torre del Marino limite 35 q. Da bivio Torre del Marino fino a ponte su Rio Sintria DIVIETO DI TRANSITO ad esclusione dei residenti e degli accedenti alle attività, mezzi di emergenza e soccorso. Via Rontana Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Via Ronzano Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Via San Giorgio in Ceparano Interruzione Cedimento strada STRADA INTERROTTA per cedimento strada di accesso al ponte a 50 metri dal bivio con la SP 16 (lato Marzeno / Scavignano ) Via Scampelluccio Interruzione Frana, cedimento strada Limite 35 q.li. STRADA INTERROTTA al km. 2+600 (Casa Bruciata) Via Siepi Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Da km. 2+200 “Ronco di Zanfino” fino a confine Comune di Modigliana Via Torre del Marino Limitazioni Frana, cedimento strada Portata massima 35 q.li SENZA DEROGHE Via Torre Mironi Limitazioni Frana, cedimento strada Portata massima 35 q.li accesso con mezzi idonei . Via Tura Limitazioni Frana, cedimento strada Da km. 0+700 al termine della strada limite 35 q.li Via Valcasale Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li Via Valloni Limitazioni Frana, cedimento strada Limite 35 q.li, velocità 5 km/h (a passo d’uomo) Via Valnera Limitazioni / Interruzione Frana, cedimento strada Limite 35 q.li – Strada interrotta al km. 2+100 Via Valpiana Limitazioni / Interruzione Frana, cedimento strada Da km. 0+100 limite 35 q.li fino a km. 2+100 interruzione (bivio Via Capanne) Vicolo Casette Interruzione Frana, cedimento strada Strada CHIUSA dopo sottopasso ferroviario, transito ai solo residenti e aventi diritto a piedi

Il transito nelle sopra elencate strade comunali e vicinali ad uso pubblico è riservato agli aventi diritto ed esclusivamente per esigenze contingibili e urgenti con tutte le opportune attenzioni e cautele.

Eventuali richieste di deroga ai limiti di sagoma e di peso per motivate e comprovate esigenze e necessità dovranno essere richieste e presentate al Presidio di Brisighella della Polizia Locale e potranno essere accordate, esclusivamente con scorta tecnica propria, previo parere dei tecnici del servizio coordinamento Lavori pubblici del comune di Brisighella.

L’ordinanza inoltre prescrive la sospensione immediata della circolazione con DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli, le persone e i mezzi in caso di CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE IN ATTO e con giornaliera Allerta meteo-idrogeologica-idraulica di ARPAE di colore arancione o rosso nell’area interessata.

Il personale ed i mezzi di polizia e di soccorso restano, necessariamente, in deroga per quanto possibile.