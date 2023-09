Si è tenuta a Lugo la convention annuale diEOLO, Società Benefit e B Corp leader nel campo della banda ultra-larga wireless (FWA), dove l’azienda ha annunciato ai partner di tutta Italia le principali novità.

Questa è stata una convention storica per EOLO, per la portata degli annunci che sono stati fatti:

Upgrade della rete fino a 300 Mbps, sviluppo reso possibile dalla tecnologia mmWave. Grazie a questo aggiornamento, EOLO sarà in grado di offrire velocità di download fino a 300 Mbps, un’evoluzione significativa rispetto alla precedente generazione di rete che offriva velocità fino a 200 Mbps.

Potenziamento collaborazione con Open Fiber per l’integrazione dei modelli FWA e FTTH, in modo da utilizzare in sinergia tutte le tecnologie e fornire il servizio migliore possibile a ogni cittadino. Per promuovere l’EOLO Fibra nata da questa collaborazione è stata creata un’offerta ad hoc, maggiori informazioni disponibili a questo link: xxx

Lancio dell’offerta Try&Buy, che permetterà agli utenti di attivare un abbonamento EOLO gratuitamente per due mesi e poi disdire senza costi se non fosse soddisfatto. In questo modo sarà possibile testare in prima persona l’efficienza della connettività di EOLO.

“Svolgere questa convention a Lugo ha per noi un valore simbolico di primaria importanza. Come prima B Corp del nostro settore e Società Benefit crediamo infatti che l’unico modello di business realmente vincente sia quello che permette anche una crescita dei territori in cui operiamo e, per questo, vogliamo dimostrare il legame che abbiamo con una terra che ha saputo ripartire dopo le tragiche alluvioni degli scorsi mesi” commentaDaniela Daverio, CEO della divisione Service di EOLO “Perché in EOLO ci piace pensare di essere come gli emiliano-romagnoli. Perché, citando il famoso post di Gianni Morandi, loro sono così: non si fermano, non si stancano e se devono fare una cosa, a loro piace farla bene, bella e utile a tutti. Ci saranno pietre da raccogliere dopo un terremoto? Loro alla fine faranno cattedrali”