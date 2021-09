Elezioni, Verlicchi contro de Pascale: “Su ospedale e Casa della Salute solo propaganda”

Veronica Verlicchi, candidata alle prossime elezioni amministrative sostenuta dall’Alleanza civica guidata da La Pigna, ha tenuto oggi una conferenza stampa per trattare alcune proposte legate al tema della salute. In particolare Veronica Verlicchi ha affermato che gli interventi annunciati da de Pascale per quanto riguarda la nuova Casa della Salute in Darsena e l’ampliamento del Pronto Soccorso di Ravenna siano ancora in corso di valutazione e di definizione da parte della regione Emilia-Romagna, come riporta la richiesta presentata dal consigliere regionale Marco Mastacchi, presente oggi alla conferenza.