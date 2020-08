Elezioni, si presenta la lista di Fratelli d’Italia: “Noi traino e motore della coalizione di centrodestra”

Presentata la lista di Fratelli d’Italia a sostegno della candidatura di Paolo Cavina a sindaco di Faenza. 21 persone che hanno scelto di sposare i 16 punti coi quali la lista si colloca all’interno della coalizione di centrodestra. Dopo l’8,6% raggiunto alle elezioni regionali, Fratelli d’Italia si misurerà con l’elettorato faentino per scegliere la nuova amministrazione locale. Sarà un test importante per una formazione con i numeri in crescita a livello nazionale. Per questo motivo a presentare la lista erano presenti, oltre agli esponenti faentini e provinciali, anche l’Onorevole Ylenja Lucaselli e il coordinatore regionale del partito Michele Barcaiuolo