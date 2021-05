Si è svolto oggi un incontro tra i Senatori del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, Gabriele Lanzi (facilitatore regionale) e l’Avv. Igor Gallonetto, referente del Movimento 5 Stelle di Ravenna, con il sindaco Michele de Pascale.

In vista delle prossime amministrative comunali di ottobre, si intensificano gli incontri sul territorio per discutere dei temi importanti per la comunità Ravennate.

Alcuni di questi già affrontati come: le fonti energetiche rinnovabili, gli investimenti sul porto, infrastrutture di collegamento (ferroviarie, portuali, e collegamenti su gomma), turismo e sicurezza (parchi, balneare, città d’arte, outdoor);

Altri temi mostrano sensibilità e soluzioni più distanti e complesse, che affrontati con analisi ed approfondimenti futuri lavoreremo per portare a sintesi comune, nella reciproca convinzione di potere convergere su un programma per la città che possa essere il punto di partenza per la costruzione di un fronte progressista sul territorio.

Un approccio costruttivo, scevro da ideologie, ispirato unicamente all’interesse di una ricetta realistica e fattibile, che metta insieme ambiente e sviluppo, lavoro e qualità della vita, di cui Ravenna vuole e saprà essere all’avanguardia.