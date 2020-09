Elezioni, come attirare turisti sfruttando lo sport ? Il confronto fra Isola e Cavina

Sport e turismo, negli ultimi anni, hanno sempre più intrapreso percorsi dipendenti l’uno dall’altro. Sul nostro territorio sono aumentati enormemente i visitatori, italiani e stranieri, che arrivano per seguire eventi sportivi o con la richiesta di poter effettuare determinate attività. La Romagna Faentina recentemente ha puntato molto sul settore della bicicletta. Ma il nostro territorio ha molte altre potenzialità e nel confronto legato al mondo sportivo, i candidati sindaco Paolo Cavina e Massimo Isola si sono confrontati anche su questo tema che coinvolge la società non solo per le realtà legato allo sport.