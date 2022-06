Dal 3 giugno all’8 agosto 2022 va in scena la terza edizione di ELEMENTI, la rassegna di musica contemporanea ideata dalle associazioni MU e MAGMA durante il lockdown del 2020 con l’intento di ritrovare una dimensione performativa immersiva all’interno di paesaggi naturali dall’elevata potenza emozionale che caratterizzano il territorio romagnolo.

Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno fatto scoprire al pubblico il molo, la pineta e la salina di Cervia e il parco fluviale di Cannuzzo, quest’estate la rassegna espande il suo raggio d’azione con un calendario di dieci appuntamenti che attraversano tutta la Romagna, potenziando il legame tra suono, arte e natura. Tra Faenza, Cervia, Cesenatico e altri sei comuni della Bassa Romagna (Lugo, Fusignano, Cotignola, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Massa Lombarda), i luoghi simbolici selezionati per questa edizione si trasformeranno in un affascinante palcoscenico in cui gli spettacoli proposti si astraggono in una dimensione quasi surreale.

Si parte il 3 giugno alla Villa Orestina di Faenza, con un live elettronico sperimentale di Ciro Vitiello, alter-ego dell’electronic artist Giuseppe Federico Pastore. Le sue composizioni, influenzate dalla cultura ambient/noise, ultimamente prendono ispirazione dall’evoluzione della tecnologia e dall’influenza che essa ha sull’essere umano. A seguire, è previsto un djset di XIII, alter-ego di Alessio Capovilla, con cui il compositore esamina principalmente la parte più tattile e digitale del suo sound che incrocia ritmi e generi verso qualcosa di non facilmente definibile.

Villa Orestina, a Faenza, è uno dei più importanti siti in campo artistico e storico sulle colline di Castel Raniero. L’edificio, di oltre 442 metri quadrati, fu distrutto durante il secondo conflitto mondiale e completamente restaurato. La villa fu donata al Comune di Faenza dalla signora Alba Ghetti Bubani, alla sua morte nel 1998, con l’obbligo di trasformarla in un centro didattico, possibilmente specializzato nel settore del verde ornamentale, sua grande passione.

La terza edizione di ELEMENTI è realizzata in collaborazione con il Comune di Cervia e il Parco della Salina di Cervia, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di Lugo, Comune di Fusignano, Comune di Cotignola, Comune di Bagnacavallo, Comune di Bagnara di Romagna, Comune di Massa Lombarda, Comune di Cesenatico, Comune di Faenza

Ingresso gratuito

Ciro Vitiello (live)

Ciro Vitiello è l’alter-ego di Giuseppe Federico Pastore, electronic artist napoletano con base a Milano.

Con una formazione in Data Science, le sue composizioni sono influenzate dalla cultura ambient/noise e negli ultimi lavori prende ispirazione da un’analisi dell’evoluzione delle tecnologie e l’influenza che essa ha sull’essere umano. Elementi chiave delle composizioni sono l’utilizzo esasperato di synth analogici, noise, field recordings e distorsioni; nell’ultimo lavoro da solista, vi sono manipolazioni di voci generate via software A.I. I suoi lavori si presentano come progetti più ampi che uniscono musica, narrativa ed arti visive, con i contributi degli artisti Gaussian_distribution nei primi due, Salvatore Pastore nel più recente, e Kenshiro Caravaggio Carena per il disco su Opal Tapes.

Durante il primo evento della rassegna Elementi 2022 Ciro Vitiello esibirà il suo live elettronico sperimentale.

XIII (djset)

Alessio Capovilla (1985, Torino, Italia) è un compositore italiano interessato alla modellazione sonora.

Suoni imperfetti, distorsioni non puntuali e atmosfere inadatte sono costantemente ricercati da Alessio. Un dialogo tra strumenti antichi e nuove tecnologie attraverso sintesi, computer music e field recording, incrociando ritmi e generi verso qualcosa di non facilmente definibile.

Co-fondatore del collettivo Gang Of Ducks, sul quale ha pubblicato due dischi (“NO” ed “Eocity”) con il moniker di XIII, alter-ego attraverso il quale esamina principalmente la parte più tattile e digitale del suo sound. Tra il 2019 e il 2020 collabora con la performer e artista Anna Homler dando vita ad un disco (Vasi Comunicanti) che uscirà per Gang Of Ducks”