Il Centro Sociale Reda, in collaborazione con la Pro Loco, organizza per tre domeniche successive ‘Festa in piazza Reda’. Si parte domenica, 10, alle 21, in piazza don Milani, dove è in programma lo spettacolo ‘Giorgio e le magiche fruste di Romagna’; il 17, sempre alle 21, concerto della Big band della Scuola di musica Sarti di Faenza. Ultimo appuntamento, domenica 24 luglio alle 21, con la tradizionale Cocomerata’.

In occasione degli appuntamenti vengono disposte alcune modifiche alla viabilità. In piazza don Milani, dalle 19 alle 23, nelle date degli appuntamenti, divieto di transito e sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto i mezzi a servizio della manifestazione.