Nell’ambito dello stand promosso dall’Autorità di Sistema Portuale al MacFrut 2021 inaugurato ieri alla Fiera di Rimini, alcune aziende del porto di Ravenna hanno aperto i propri spazi espositivi che per la durata della manifestazione (dal 7 al 9 settembre) accoglieranno clienti e visitatori. Il Terminal Container TCR e la SAPIR, unitamente a Olympia di Navigazione e Sagem-Sfacs, sono impegnati ad illustrare le opportunità di nuovi servizi per traffici e logistica, con competenze specifiche per i prodotti refrigerati e deperibili; Tcr, in particolare, è al MacFrut per illustrare i collegamenti frequenti ed il breve transit time con i porti del Mediterraneo Orientale (Egitto, Cipro, Libano, Israele, Turchia e Mar Nero) in grado di alimentare con puntualità i mercati ortofrutticoli italiani ed europei, vantando una alta specializzazione nella gestione della reefer supply chain, con competenze specifiche per i prodotti refrigerati e deperibili. Presenti ieri all’apertura i rispettivi presidenti di Tcr e SAPIR Giannantonio Mingozzi e Riccardo Sabadini (nella foto) con l’assessore Massimo Cameliani, Milena Fico, Barbara Gelosi, Alessandro Battolini e Davide Serrau.