È Manuela Rontini la più votata in provincia di Ravenna: “Ripartire dall’Agenzia regionale per le strade”

Con 7.199 voti Manuela Rontini è la candidata consigliere più votata in provincia di Ravenna. Distanziato di quasi 1000 voti l’assessore uscente Andrea Corsini (6.280 voti), terzo Gianni Bessi (4.120) sempre per il Partito Democratico. Al quarto e al quinto posto i due esponenti principali della Lega, Andrea Liverani (3.048 voti) e Samantha Gardin (2.034). Un risultato molto importante per la consigliera faentina e per il territorio di Faenza. Sono infatti tanti gli scenari che adesso si aprono all’orizzonte con questi numeri e non è detto che per Manuela Rontini ci sia solo un posto da consigliera regionale.