Donazione di Hera per mitigare le maxibollette d’acqua: la proposta presentata anche a Ravenna Holding

Nonostante la volontà del Comune di Faenza di voler chiedere ristori a livello nazionale ad Atersir e ad Arera, Fratelli d’Italia continua a perorare la propria proposta di domandare ad Hera di effettuare una donazione per mitigare le maxibollette d’acqua recapitate in questi giorni ai cittadini che hanno utilizzato le proprie utenze private per pulire abitazioni e altri locali dal fango dell’alluvione. Nella mattinata di venerdì è andato in scena il Consiglio Provinciale per discutere la bozza di bilancio di Ravenna Holding, che con il suo quasi 5% è il quarto socio pubblico di Hera. Presente anche la presidente di Ravenna Holding, Mara Roncuzzi, alla quale Fratelli d’Italia ha chiesto di patrocinare la propria proposta.