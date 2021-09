Termina domenica la Festa dell’Unità di Porto Fuori allestita in via Staggi. Nel corso dell’ultima serata si terrà un incontro per ricordare Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna dal 2006 al 2016, scomparso nel febbraio del 2020. Sul palco salirà Piero Fassino insieme ad Alberto Cassani.

“Da tempo come Partito Democratico – ha detto il segretario PD Alessandro Barattoni – avevamo nella testa e nel cuore, l’idea di ricordare Fabrizio come uomo politico animato da una forte passione e da un grandissimo impegno. Siamo onorati di poterlo fare domenica alla festa di Porto Fuori. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa serata che sarà sicuramente emozionante e coinvolgente per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere Fabrizio Matteucci.”