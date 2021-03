Nella notte torna l’ora legale. Le lancette dell’orologio devono essere tirate avanti di 60 minuti, dalle 2 di notte alle 3.

L’ora legale resterà in vigore fino all’ultimo weekend del mese di ottobre, ovvero fino alla notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, quando si farà ritorno all’ora solare. Potrebbero essere gli ultimi due cambi di orario, perché da tempo l’Ue spinge per la soppressione del cambio d’ora. La decisione definitiva, già attesa nel 2020, potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Il cambio di orario ogni anno a marzo e ottobre è pensato per sfruttare al massimo le ore di luce a disposizione e ridurre i consumi energetici. Terna ha calcolato che con il ritorno dell’ora legale “nei prossimi 7 mesi in Italia avremo positivi impatti per il sistema energetico dal punto di vista elettrico, ambientale ed economico”. “Nel 2020 i benefici dell’ora legale hanno determinato un risparmio pari a 400 milioni di k h (quanto il consumo medio annuo di elettricità di circa 150 mila famiglie), un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 205mila tonnellate e a un risparmio economico pari a circa 66 milioni di euro”.

Lo scorso anno i valori sono stati fortemente influenzati dalla complessiva riduzione dei consumi energetici, dovuta alla chiusura delle attività per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

fonte UffPost