Palazzo Rasponi dalle Teste ha inaugurato con successo l’Anteprima della VIII edizione della Biennale del Mosaico contemporaneo di Ravenna e apre le sue porte al pubblico con i nuovi orari estivi: ogni giorno dalle 18 alle 21.30 fino al 30 luglio e sempre con ingresso libero. La scelta delle aperture serali, nasce dall’idea di favorire l’accesso allo storico palazzo d’arte di Piazza Kennedy alla cittadinanza in orari più vicini al proprio tempo libero, ma anche ai tanti turisti che vivono la nostra città in questo periodo estivo. La mostra Divenire mosaico è dedicata a due tra i più interessanti artisti della loro generazione: Takako Hirai e Sergio Policicchio. Proveniente dal Giappone lei, dall’Argentina lui. Aree del mondo assai lontane che si incontrano nella città di Ravenna e si trovano vicine in questa interpretazione del mosaico contemporaneo, così poetica, così delicata. Per Policicchio., un percorso nuovo che trova sostanza e confronto con le architetture dello storico Palazzo Rasponi dalle Teste, mentre per Hirai, un intreccio espositivo dedicato ai temi della natura con diverse di opere inedite e realizzate nell’ultimo periodo

Sempre nelle sale di Palazzo Rasponi dalle Teste, sarà visibile Una dedica a Ravenna, inedito progetto espositivo di Rupert Van Wyk, pittore ed illustratore con diverse pubblicazioni dedicate in particolare al mondo dell’infanzia. Van Wyk è nato in Gran Bretagna nel 1971, da famiglia sudafricana, ma da tempo è attivo e residente a Ravenna. Orari: da martedì a domenica dalle 18 alle 21.30. Ingresso libero. La mostra è promossa da: Comune di Ravenna e MAR Museo d’Arte della città di Ravenna