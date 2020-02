“Il mondo che vorrei” è il tema scelto quest’anno per il carnevale dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia. Come ogni anno saranno due le sfilate organizzate insieme alle parrocchie, abbinate come sempre alla tradizionale lotteria di beneficenza. Oggi si è svolto il primo appuntamento con la partenza alle ore 14,30 da via di Roma. Stesso orario la settimana prossima, il 23 febbraio, con la seconda parata a Lido Adriano, dove verrà effettuata l’estrazione dei biglietti.