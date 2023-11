Discarica Tre Monti: ricorso al presidente Mattarella da parte dei residenti

I residenti di Riolo Terme e Imola si appellano al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la chiusura della discarica Tre Monti. La discarica è ripartita lo scorso luglio per accogliere i rifiuti dell’alluvione. Tuttavia, in questi mesi di attività, ha accolto anche altre tipologie di rifiuto accendendo il dibattito politico ad Imola.

La sopraelevazione era stata bocciata già negli anni passati da Tar e Consiglio di Stato. Lo scorso anno, tuttavia, la sopraelevazione era stata inserita nella bozza del decreto Energia del governo Meloni, salvo poi essere cancellata.

A giugno la decisione di riaprire il sito da parte della Regione Emilia-Romagna.