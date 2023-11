Vittoria di carattere per la Fenix Energia che espugna 3-1 il difficile campo della Retina Cattolica. In classifica non cambiano gli scenari, con le faentine che restano terze insieme alle Portuali Ravenna ad un punto di distanza dal Project System Rimini e a due dalla capolista Rainbow Forlimpopoli.

La Fenix Energia si aggiudica 25-21 un primo set molto combattuto, mentre il secondo lo domina vincendo 25-10. Cattolica reagisce alla grande e comanda tutta la terza frazione, riuscendo a respingere gli attacchi delle faentine, brave nel portarsi dal -6 al -3. Le padrone di casa però non perdono la concentrazione e chiudono i conti 25-17. Il quarto set è una vera e propria battaglia dove la Fenix Energia conquista qualche punto di vantaggio nelle prime azioni e prova a mantenerli senza piazzare mai la fuga decisiva. Il break arriva sul 18-17 con un 6-0 che permette di toccare il 24-17. A scrivere la parola fine sul match è Maines che segna il 25-18.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 25 novembre 17 al PalaBubani il derby contro Russi Volley.

Retina Cattolica – Fenix Energia Faenza 1-3 (21-25; 10-25; 25-17; 18-25)

CATTOLICA: Vigucci 2, Tonti, Vucani 7, Caputo 8, Fanelli 8, Celetti Le. ne, Veschi ne, Boccarossa ne, Bricuccoli (L), Celetti Lu. 1, Leardini 8, Magi 8. All.: Rovinelli.

FAENZA: Alberti 9, Bertoni 10, Francesconi 16, Gorini 4, Betti 4, Emiliani 3, Guardigli 2, Cavallari 10, Maines 6, Seganti (L1), Zoli (L2). All.: Manca

NOTE. Punti in battuta: CA: 6:, FA: 6; Errori in battuta: CA: 9, FA: 7; Muri: CA: 2, FA: 8.