Terremerse risponde al comunicato del gruppo Consiliare “La Pigna” in merito a “una discarica rifiuti alluvione a 100 metri dalle case a Mezzano”. L’azienda precisa che, diversamente da quanto affermato da “La Pigna” , la discarica in questione non è localizzata nel “piazzale” di Terremerse Soc. Coop., bensì in una zona confinante di altrui proprietà.