Festa dei Grest ai Giardini Pubblici

I Grest dell’arcidiocesi ai Giardini Pubblici di Ravenna per una giornata di festa. Mercoledì 21 giugno, dalle 9 alle 16, le parrocchie della diocesi si sono ritrovate per la giornata denominata “Risveglia la speranza”.

Giochi, animazione, musica gli ingredienti di una giornata aperta dai saluti dell’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni e del prefetto Castrese De Rosa.

Il Grest è letteralmente “Gruppo ESTivo” ed è la “versione” estiva dell’oratorio dedicata ai più piccoli. Il Grest si svolge all’inizio dell’estate e coinvolge i bambini delle elementari che per alcune settimane si ritrovano a giocare, ballare, danzare, ridere, pregare, cantare mangiare “condividendo un’esperienza significativa di vita e amicizia insieme a Gesù”.

Il gruppo animatori è composto da ragazzi, dai 14 in su, che si mettono al servizio dei più piccoli non solo per le settimane in cui si svolge il Grest ma spendendosi nei mesi e settimane precedenti per ideare, creare e organizzare i giochi e le varie attività di animazione.